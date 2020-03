Siracusa, Coronavirus: riaprono le Catacombe di San Giovanni

E' stata disposta, da parte della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, la riapertura delle Catacombe di San Giovanni e Santa Lucia a Siracusa, dal prossimo 5 marzo.

Si raccomanda, ugualmente, di tenere alta l’attenzione e di adottare per tutti gli operatori, particolarmente per le guide, tutte le misure preventive, raccomandate dalle autorità sanitarie, necessarie per la salute e l’integrità personale.

Come si ricorda, lo scorso 26 febbraio era stata disposta la chiusura per due siti a causa della "particolare conformazione e natura delle catacombe, con concentrazione elevata di umidità, limitata aerazione e spazi ristretti".

Riaperte altre Catacombe anche in altre zone d'Italia