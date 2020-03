Primo caso di Coronavirus in provincia di Siracusa, si tratta di una donna

C'è il primo caso nella provincia di Siracusa di Coronavirus. Si tratta di una donna, rientrata dalla zona rossa del Nord Italia, con pochi sintomi.

Positivi i primi due tamponi effettuati in territorio aretuseo, adesso si attende l'ultima conferma dalle analisi dello Spallanzani di Roma.

Intanto la donna, per precauzione, è in quarantena domiciliare. Sotto osservazione anche i suoi familiari