Siracusa, roghi di rifiuti all'Arenella: sequestro preventivo per il terreno-discarica

Sigilli e sequestro preventivo per il terreno di via Isole Marchesi, all'Arenella, dove nelle scorse settimane si erano verificati diversi roghi di rifiuti con l'intervento dei Vigili del fuoco.

Grande era stata l'apprensione dei residenti della contrada, preoccupati che potesse trattarsi di rifiuti speciali (eternit o plastica). Per fortuna nulla di tutto ciò: nel terreno di circa 2.000 metri quadrati, trasformato in discarica, gli agenti del Nucleo ambientale della Polizia municipale hanno trovato una trentina di cumuli di sfalci di potatura, compresi tronchi di pini, e circa 8 cumuli di materiale da risulta.

L'area è stata sequestrata e nelle prossime ore il proprietario, già identificato a seguito di indagini catastali già esperite, sarà nominato custode giudiziario e dovrà vigilare affinché non si ripeta l'abbandono indiscriminato di rifiuti e il loro successivo incendio.

All'Arenella, così come nel resto della città prosegue l'attività di monitoraggio del Nucleo ambientale anche con l'utilizzo delle foto-trappole: "Laddove sono state rubate - assicura il comandante Romualdo Trionfante - saranno sostituite".