Siracusa, tentano di rubare 500 chili di arance: denunciati in tre

Avrebbero asportato 500 chilogrammi di arance e le avrebbero suddivise in 5 sacchi per portarle via. Sono stati sorpresi, ieri mattina, dalla Polizia di Stato di Siracusa, tre giovani, all'interno di un fondo agricolo. I tre, rispettivamente di 45, 27 e 22 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati per il reato di tentato furto di agrumi.