Siracusa, sfrutta il ponteggio di un palazzo in ristrutturazione per rubare oro e argento in casa di un'anziana: arrestato

Si sarebbe introdotto in casa di un'anziana signora, ieri sera, in via Filisto, a Siracusa, approfittando dell'assenza di quest'ultima, per asportare monili in oro ed argento.

L'uomo, secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, avrebbe utilizzato il ponteggio montato intorno al palazzo che è in fase di ristrutturazione.

In manette il presunto autore del furto: Massimiliano Riani, siracusano di 45 anni, già noto alle forze di polizia.

All’arrivo degli agenti, l'uomo avrebbe tentato la fuga utilizzando il ponteggio ma è stato raggiunto ed arrestato.

La refurtiva è stata recuperata.