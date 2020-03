Siracusa, Mangiafico su Coronavirus: "Riprodurre il modello Priolo e aggiornare il Piano di Protezione civile"

Allarmismo no, ma prevenzione sì. Così Michele Mangiafico, ex consigliere comunale interviene nel dibattito sull'emergenza Coronavirus, chiedendo di porre maggiore attenzione agli edifici scolastici.

Mangiafico chiede al sindaco Francesco Italia di riprodurre anche nel capoluogo aretuseo il modello Priolo Gargallo. Qui, infatti, il sindaco Pippo Gianni, ha predisposto la sanificazione di tutti gli edifici pubblici del Comune: scuole, enti, teatro, guardia medica, centro anziani, studi medici. Le operazioni di sanificazioni, per garantire la loro efficacia, sono eseguite 3 volte, con cadenza di 10 giorni tra un intervento e l’altro. Infine, Gianni ha deciso di fissare un appuntamento settimanale con i medici, ogni lunedì, per seguire l’evolversi della situazione. Un punto, quest’ultimo, dolente per l’Amministrazione che all’indomani della caduta del Consiglio comunale aveva garantito un dialogo con i cittadini tramite i corpi intermedi. Cosa che, secondo Mangiafico, non è avvenuta provocando gravi ripercussioni sul territorio.

Negli edifici scolastici, sottolinea Mangiafico, è stata segnalata l’assenza di saponi e di salviette usa e getta.

Altra nota dolente è il nuovo Piano di Protezione Civile, non ancora in vigore, ma già necessita di aggiornamento perchè non prevede emergenze di questo tipo.