Coronavirus, in Italia 1.835 casi e 52 morti. In calo contagi in Cina

La Cina ha registrato ulteriori 125 nuovi casi di coronavirus, centrando il livello più basso delle ultime 6 settimane, e 31 morti aggiuntivi, tutti concentrati nella provincia epicentro dell'epidemia dell'Hubei.

A Prato primo caso sospetto positivo di coronavirus, in attesa della validazione dell'Iss. Si tratta di una giovane donna italiana rientrata in Toscana dopo alcuni giorni trascorsi in Lombardia: sarebbe stata a Bergamo.

Intanto non si arresta ancora la diffusione del coronavirus in Italia: sale il numero dei malati, sono 1.835 e quello delle vittime, 52 in totale, 18 in più nelle ultime 24 ore con il primo morto nelle Marche, un 88enne di Fano.