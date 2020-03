Siracusa, "A scuola di corto": oggi la scelta delle 5 vittime dimenticate di mafia

Gli alunni di 14 scuole della città, 9 istituti superiori (Corbino, Einaudi, Federico di Svevia, Fermi, Gagini, Gargallo, Insolera, Quintiliano e Rizza) e di 5 Comprensivi (Archimede, Brancati, Giaracà, Martoglio e Santa Lucia) hanno partecipato stamattina alle elezioni per scegliere i nomi di 5 vittime dimenticate di mafia a cui intitolare altrettante strade di Siracusa.

L'iniziativa rientra nel progetto sulla legalità “A scuola di corto” dell'assessorato alle Politiche educative del Comune, inserito nel Piano dell'offerta formativa territoriale per l'anno scolastico in corso.

L'esito della votazione sarà reso noto il 21 marzo in occasione della Giornata nazionale della memoria e della legalità.

Gli studenti delle 14 scuole siracusane che hanno partecipato, realizzeranno altrettanti cortometraggi dedicati a “Le vittime sconosciute della mafia”. I lavori saranno presentati il 30 aprile in coincidenza con la Giornata regionale del ricordo e della legalità.