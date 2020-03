Siracusa, l'ex dirigente Digos Frontera a capo del centro rifugiati di Nuoro

E' stato per 13 anni a capo della Digos di Siracusa e adesso, Enzo Frontesa (56 anni, una laurea in giurisprudenza, vicequestore), è stato nominato dal questore di Nuoro coordinatore del CTR Regionale di Macomer, cioè il centro per gli immigrati rifugiati in Italia.

L’incarico è arrivato dopo un corso di specializzazione a Roma per primo dirigente di Polizia, a valle di una carriera che vede Enzo Frontera, originario di Catanzaro, bruciare tutte le tappe, anche molto importanti, della carriera in Polizia. Nel siracusano infatti è stato dirigente dei commissariati di Pachino ed Augusta. In quest’ultimo centro anche con la responsabilità della polizia di frontiera.

Poi a capo della Digos nella questura di Siracusa, oltre che capo della ormai sciolta squadra dei “Falchi” e del gruppo Volanti.