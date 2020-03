Costruzione villette vicino le saline, Sos Siracusa chiede al sindaco e all'assessore all'Urbanistica di fermare i lavori

Fermare in autotela i lavori in corso per la realizzazione delle 6 villette in prossimità delle saline di Siracusa. La richiesta, firmata da Sos Siracusa, è stata avanzata al sindaco di Siracusa Francesco Italia Sindaco e all’assessore all’Urbanistica Maura Fontana.

L'associazione ambientale, aveva già denunciato il cemento in prossimità del sito, e aveva chiesto agli uffici preposti formale richiesta di accesso agli atti, ma ad oggi nessuna risposta è pervenuta.

Nel dettaglio, Sos Siracusa chiede di visionare: relazione Paesaggistica, valutazione di Incidenza Ambientale, parere positivo della UO VIII beni archeologici, parere favorevole di massima della UO VII beni paesaggistici, nota dell'Ente gestore della Riserva Ciane Saline ex Provincia Regionale di Siracusa