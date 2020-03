Siracusa, dipendenti del Comune di Pachino senza stipendi: domani protesta in Prefettura

Dipendenti del Comune di Pachino senza stipendi da quattro mesi. Questo il motivo per cui domani i lavoratori protesteranno davanti la sede della Prefettura in piazza Archimede, a Siracusa, dalle 10 alle 12 davanti.

Ad organizzare il sit-in le segreterie provinciali della Fp Cgil, Fp Cisl e Uilfpl.

"Avevamo chiesto – hanno detto i segretari di Fp Cgil Fp Cisl di Ragusa e Siracusa e Uilfpl, rispettivamente Franco Nardi, Daniele Passanisi e Alda Altamore - un confronto immediato in Prefettura con i commissari straordinari del Comune di Pachino, per trovare una soluzione relativa al pagamento degli stipendi arretrati ed attesi da quattro mesi dei dipendenti comunali e risolvere una vertenza che rischia di restare senza prospettive chiare nei prossimi mesi. Il vertice non è stato convocato e così abbiamo deciso di indire un sit-in con i lavoratori per domani dalle 10 alle 12. Ci ritroveremo per manifestare uno stato di disagio, grandi difficoltà vissute negli ultimi quattro mesi dalle loro famiglie e chiedere soluzioni celeri".