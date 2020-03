Siracusa, Coronavirus: attivo da domani il numero verde dell'Asp

L’Asp di Siracusa ha istituito, all’interno del Dipartimento di Prevenzione, un numero telefonico dedicato all'emergenza Coronavirus (0931484980), attivo dal 2 marzo per un diretto contatto con la cittadinanza e con quanti potrebbero rientrare in provincia di Siracusa dalle zone di focolaio.

Il numero telefonico locale si affianca al numero verde 800458787 istituito dalla Regione e al numero di pubblica utilità 1500 per avere informazioni aggiornate e ufficiali che sono reperibili nei siti del Ministero della Salute e dell’Assessorato regionale della Salute.