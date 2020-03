Siracusa, presentati i 2 nuovi circoli di Fratelli d'Italia

Il partito di Fratelli d'Italia della provincia di Siracusa si è riunito ieri per la presentazione di due nuovi circoli.

A moderare i lavori il portavoce del Circolo territoriale Aretusa Paolo Cavallaro che ha evidenziato la necessità per i cittadini di tornare alla partecipazione attiva alla politica.

Poi è stata la volta della presentazione dei 2 nuovi circoli: Siracusa, Atreju con la portavoce Emiliana Carpinteri e Implatini con Paolo Romano e Franco Implatini.

Sono intervenuti, tra gli altri, il deputato regionale, Rossana Cannata, deputato regionale, e il coordintore regionale del partito, Salvo Pogliese, che ripone molte speranze per le prossime amministrative ad Augusta e il sindaco di Avola, Luca Cannata.

Il commissario provinciale, Giuseppe Napoli, e Pietro Forestiere, componente dell'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia hanno evidenziato la crescita del partito nel territorio aretuseo.