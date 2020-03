Autostrada Siracusa-Gela, lavori in corso nel tratto Rosolini-Modica: lunedì si firma il Patto per la legalità

"Il cantiere del tratto autostradale Rosolini-Modica va avanti con un bel ritmo, l’autostrada prende forma. Lunedì a Ragusa firmeremo un patto per la legalità a garanzia di un’opera vitale".

Così l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone annuncia un momento di grande attenzione per un tratto autostradale fondamentale per tutto il sudest della Sicilia.

Lunedì alla prefettura di Ragusa oltre al prefetto Filippina Cocuzza, sarà presente il prefetto di Siracusa, Giusy Scaduto, rappresentanti del Consorzio Austrade siciliane e della Cosedil Spa, che sta eseguendo i lavori dell'infrastruttura viaria. Presenzierà l'assessore Falcone.

Il protocollo che andrà alla firma mira a prevenire e contrastare possibili tentativi di infiltrazioni da parte dell organizzazioni criminali, attraverso verifiche antimafia più stringenti per tutte le imprese impegnate nella realizzazione dell'opera e apposite clausole inserite nei contratti; prevista la tracciabilità dei flussi finanziari, il monitoraggio dell'esecuzione dei lavori e accessi ai cantieri da parte di gruppi interforze antimafia delle due Prefetture, oltre a controlli sull'impiego della manodopera con verifiche contestuali delle posizioni contributive e retributive e sul rispetto delle norme sulla sicurezza sui posti di lavoro.