Floridia, detenzione e spaccio: deve scontare 9 mesi e 22 giorni

Deve scontare la pena residua di 9 mesi e 22 giorni per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, reato commesso a Floridia ad aprile del 2017.

Si tratta di Christopher Sgandurra, 35 anni, arrestato dai Carabinieri della Tenenza di Floridia, in ottemperanza ad ordine di esecuzione pena emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.