Siracusa, in casa 16 grammi di cocaina in pietra: arrestato

Dovrà rispondere di detenzione illecita di sostanza stupefacente il 61enne Luciano Di Nicola di Siracusa.

Durante una perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto 16 grammi di cocaina pura, in pietra, due bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi.

Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.