Lentini, minacce al giornalista Silvio Breci: la solidarietà di Assostampa

Solidarietà da parte di Assostampa a Silvio Breci, giornalista di WebMarte, minacciato on line dal padre di un giovane arrestato a Lentini perché colpito da un ordine di carcerazione in Svizzera.

L’uomo, che dal pomeriggio ha continuato a postare messaggi rivolti al giornalista, in serata ha alzato i toni scrivendo: “Se succede qualcosa a mio figlio l’unica cosa vera che puoi scrivere è la tua carta funebre. Bastadduni”.

L’episodio è stato immediatamente segnalato agli uomini della polizia.

Breci si è limitato a riportare una notizia diffusa dagli organi inquirenti, così come hanno fatto, correttamente, tutte le testate on line e televisive della provincia.

"Siamo certi che le forze di polizia - scrive il segretario Prospero Dente - sapranno adottare i provvedimenti del caso contro il protagonista delle minacce".