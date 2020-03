Incidente autonomo sull'autostrada Siracusa-Catania, un'auto si ribalta: ferite due ragazze. LE FOTO

Incidente autonomo ieri sera, poco delle 21, sull'autostrada Siracusa-Catania, nel tratto tra i due svincoli Siracusa nord e sud.

Un'auto, una Peugeot 206, che viaggiava in direzione del capoluogo, si è ribaltata: a bordo due ragazze, entrambe siracusane di 26 anni, che per fortuna non hanno riportato gravi ferite.

Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale, la Polizia stradale e il 118.