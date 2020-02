Siracusa, seconda fase reddito di cittadinanza: M5s propone tre progetti

Dopo la prima fase, quella di attivazione del reddito di cittadinanza, entra nel vivo la seconda fase: progetti utili alla città da far realizzare ai percettori del reddito.

Un gruppo di lavoro del Movimento cinque stelle ha lavorato per rendere concrete le idee proposte dai cittadini.

Da una settimana, sulla Piattaforma Gepi è attiva peraltro la funzione che consente ai Comuni di caricare sia i progetti messi in campo in relazione ai Puc, sia l'elenco dei beneficiari del reddito di cittadinanza per i quali dovrà essere attivata la copertura assicurativa.

Il primo progetto riguarda la pista ciclabile, mentre gli altri due sono stati studiati per attività di supporto alla scuola. Per quanto riguarda il sentiero ciclopedonale, adottato dalla Fidal nel 2018 nell'ambito del Progetto Parchi, concordato con l’Anci, si punta principalmente alla vigilanza al fine di evitare che il percorso diventi una discarica a cielo aperto o continui ad essere terra soggetta ad atti vandalici.

Il secondo progetto aumenta la sicurezza all'ingresso degli edifici scolastici, o in prossimità delle vie di accesso agli stessi, con lo scopo di tutelare l'incolumità degli alunni negli orari che precedono l'entrata o l'uscita degli studenti.

Il terzo progetto nasce dall'esigenza di molti genitori che, dovendosi recare a lavoro ben prima dell'orario di ingresso a scuola dei loro figli, li accompagnano con notevole anticipo rispetto all'orario di inizio delle lezioni. In quel lasso di tempo, si rende necessario un intervento di sorveglianza da garantire con l'impiego di selezionate figure tra i percettori del reddito di cittadinanza.