Priolo Gargallo, "Lo sport è per tutti": terzo consiglio comunale tematico aperto ai cittadini

Con lo slogan “lo sport è per tutti”, convocato dal Presidente del Consiglio Alessandro Biamonte, si è svolto il terzo consiglio comunale informale aperto ai cittadini.

Il Presidente del Consiglio ha chiesto all’amministrazione di attivare gli uffici per presentare al più presto possibile in consiglio comunale la “Consulta dello sport”, già approvata dalla commissione competente.

La realizzazione della palestra Orazio Di Mauro viene inserita come priorità nel piano triennale. Sollecitati i tempi di ripristino delle strutture sportive rispetto alle somme inserite nel piano triennale.

Proposto un servizio di trasporto per tutti i ragazzi che frequentano le attività sportive in strutture pubbliche, ed in riferimento al campo Peppino Impastato si propone di intervenire con una pulizia mensile del verde, di arredare l’area e di inserire nel piano commerciale la creazione di un chiosco. Inoltre diventa fondamentale affidare il campo ad una gestione comunale o privata per non assistere più alla distruzione della stessa struttura.