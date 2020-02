Siracusa, nasce il Comparto Turismo: lanciate iniziative di primavera

Albergatori, ristoratori, tassisti, guide turistiche si uniscono per fare rete e rilanciare, in un momento di flessione determinata anche dall'emergenza mondiale causata dal Coronavirus, la città di Siracusa come meta preferita dei viaggiatori.

Lo fanno unendosi nel neonato Comparto turistico di Siracusa: una risposta concreta a qual 40% di cancellazioni delle prenotazioni nelle strutture alberghiere del capoluogo che si è già registrato.

Da qui l'idea di formulare un pacchetto che preveda una notte gratis di pernotto per chi prenota 3 notti, tariffe agevolate da e per l'aeroporto o semplicemente per muoversi in città, sconti del 15% nei ristoranti con menu alla carta e tariffe scontate anche per il servizio di guide turistiche o per l'ingresso in strutture museali che hanno aderito. Dal canto suo il Comune metterà a disposizione le navette gratuitamente.

"Siracusa - ha detto il sindaco Italia - seppur tenendo presente il senso di responsabilità che è necessario, reagisce e si organizza per rilanciare la propria offerta turistica".

"Questa iniziativa - gli fa eco l'assessore alla cultura Granata - vuole dare l'immgine di una cittò che non si ferma e che intende alimentare ed incrementare la qualità delle iniziative culturali e dei servizi da offrire ai viaggiatori".