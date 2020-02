Palermo, aveva 27 ovuli di eroina: arrestato nigeriano

Un nigeriano di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri di Palermo perché trovato in possesso di 27 ovuli di eroina. I militari hanno notato in via del Protonotaro, di fronte alla Cattedrale, un uomo che alla loro vista gettava frettolosamente un involucro e si dava alla fuga. Raggiunto e bloccato, i carabinieri si sono resi immediatamente conto, attraverso il droga test in dotazione, che quello di cui si voleva disfare era eroina. E’ stato quindi dichiarato in arresto e condotto al carcere Lorusso-Pagliarelli. La droga sequestrata è stata inviata al laboratorio analisi del comando provinciale di Palermo per le analisi qualitative.