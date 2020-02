Augusta, nascondevano in auto cocaina e marijuana: arrestati per spaccio

Nascondevano in auto circa 40 grammi di cocaina ed oltre 200 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi.

La scoperta dei Carabinieri, a seguito di perquisizione veicolare. A finire in manette due pregiudicati augustani per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Tutta la droga, verosimilmente già confezionata per essere prontamente spacciata al dettaglio, è stata sequestrata insieme a varie banconote di piccolo taglio ritenute frutto dell'attività illecita

I due uomini tradotti ai domiciliari