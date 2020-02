Augusta, palpeggiava donne contro la loro volontà: arrestato 25enne

Avrebbe costretto a subire palpaggiamenti, in tre occasioni diverse, ad alcune donne nelle parti intime, contro la loro volontà.

Per violenza sessuale la Polizia di Stato di Augusta, in esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare, emessa dal Tribunale di Genova, ha arrestato I.A.R., venticinquenne di Augusta.

L’arrestato è stato accompagnato nel carcere di Cavadonna.