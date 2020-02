Lentini, traffico di stupefacenti, pornografia minorile, detenzione abusiva di armi, riciclaggio di denaro ed estorsione: arrestato 24enne svizzero

L'accento tedesco, un fare sospetto, e un breve tentativo di fuga. Da qui sono partiti i controlli della Polizia di Stato di Lentini che hanno portato all'arresto di Loritto Devis, ventiquattrenne nato in Svizzera, in quanto destinatario di richiesta d’arresto provvisorio a scopo di estradizione a mezzo S.I.S. da parte della Svizzera, per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, pornografia minorile sotto i 16 anni, detenzione abusiva di armi, riciclaggio di denaro, estorsione e guida senza patente.

Il tutto è accaduto ieri sera, all'interno di un ristorante, dove un gruppo di persone con accento tedesco che si accomodavano, occupando un tavolo centrale all’interno della sala.

Sentendosi osservati, il 24enne insieme alla compagna avrebbe indossato i cappotti con l'intento di abbandonare la sala, ma sono stati fermati dagli agenti di Polizia.

Inoltre, alla richiesta di esibire i documenti di identità, Loritto avrebbe tentato invano di trarre in inganno i poliziotti, fornendo un passaporto di una terza persona.

Riconosciuta la vera identità dell'uomo, quest'ultimo è stato arrestato ai fini estradizionali.

Loritto, infine, è stato denunciato per aver fornito false generalità ed è stato accompagnato nella Casa Circondariale di Cavadonna.