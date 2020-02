Siracusa, Coronavirus: turisti asiatici con la mascherina al Duomo

Mascherine anti Coronavirus anche a Siracusa. Se già in sporadiche occasioni si era visto qualcuno, per strada e nei supermercati, portare le mascherine (diventate merce preziosa), questa mattina un gruppo di turisti asiatici è stato avvistato al Duomo di Ortigia, con indosso la mascherina.

Un'immagine che colpisce, in un territorio dove la cultura della mascherina non esiste e dove si cerca ogni giorno di combattere la paura.

In alcuni paesi asiatici, è bene ricordare, la mascherina si porta anche solo per un raffreddore, come forma di rispetto nei confronti degli altri. E' chiaro che, in questo momento storico dove gli italiani sono gli "untori", l'immagine sembra ancora più forte