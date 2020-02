Siracusa, mezzi inadeguati per la raccolta differenziata nelle zone balneari

Fornire la Tekra di mezzi più piccoli in modo da dare la possibilità agli operatori di entrare nelle piccole vie delle zone balneari dove, a breve, si trasferiranno tanti cittadini siracusani in occasione della stagione estiva.

A chiederlo è Alfredo Foti, ex Assessore Comunale.

"Le soluzioni a tutt’oggi ventilate e suggerite dagli operatori mal si conciliano con il decoro, la sicurezza stradale e dei pedoni, basti pensare che in Viale dei Lidi a Fontane Bianche qualcuno ha ipotizzato l’allocazione dei mastelli porta a porta lungo il già ridottissimo marciapiede ed in bella mostra, perché non dobbiamo dimenticare che in estate le località balneari non vivono il “coprifuoco” invernale per cui non vale il detto “occhio non vede cuore non duole”. - ha detto Foti - Di certo tutti questi mastelli allineati in molte arterie principali non sarebbero un bello spettacolo. Il mio suggerimento è dunque quello utilizzare i mezzi in uso per i vicoli di Ortigia anche per le zone balneari la cui viabilità è prevalentemente simile a quella di Ortigia con particolare riferimento a Fontana Bianche, poiché corriamo seriamente il rischio di un peggioramento delle condizioni ambientali. "