Siracusa, attivata linea diretta con l'Asp per Coronaviurs

Sarà attivato dall'Asp di Siracusa, a partire da lunedì 02 Marzo, il seguente numero 0931 484980 dedicato alla vicenda Coronavirus.

In caso di difficoltà si può anche contattare il numero verde regionale per le Emergenze (a cura del Dipartimento della #ProtezioneCivile) 800458787

Per qualsiasi dubbio non recarsi al Pronto soccorso, contattare il medico di famiglia o chiamare il numero unico dell'Emergenza

112

Per avere informazioni aggiornate sulle zone a rischio e sul coronavirus visita il sito del Ministero della Salute o della Regione Siciliana o chiama il numero di pubblica utilità:

1500