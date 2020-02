Siracusa, Comitato per l'ordine e la sicurezza sulle misure di prevenzione del Coronavirus

I sindaci dei Comuni della provincia, il direttore generale dell’Asp di Siracusa e il dirigente del Servizio Rischi Antropico e Ambientale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile hanno partecipato questa mattina in Prefettura ad una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica sull'emergenza del Coronavirus, presieduto dal rappresentante di Governo, Giusy Scaduto.

Il Direttore generale dell’Asp ha illustrato l’organizzazione dei presidi sanitari in funzione delle direttive del Ministero della Salute e dell’Assessorato regionale della Salute, richiamando il decalogo con le regole di comportamento utili a prevenire la diffusione del virus, reperibile sui siti istituzionali. Ha, inoltre, ricordato che sono attivi per questa emergenza: il numero di pubblica utilità 1500, il numero verde regionale 800458787 e il 112. Dalla settimana prossima, anche l’Asp di Siracusa attiverà un numero dedicato.

Il rappresentante del Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha sottolineato l’importanza del coordinamento interistituzionale e dello scambio informativo che ha anche trovato formale compiutezza con la costituzione di un’apposita unità presso la Presidenza della Regione Siciliana.

I sindaci hanno condiviso la necessità di veicolare sempre più capillarmente le informazioni delle autorità competenti.

Riguardo le fake news, infine il Prefetto ha ricordato che il Ministero dell’Interno ha invitato i cittadini a non condividere eventuali messaggi di allarme ricevuti e di segnalarli tramite il sito della Polizia postale e delle comunicazioni commissariatodips.it.