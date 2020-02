Sp 19 Noto-Pachino, l'assessore Falcone rassicura: "Cantiere in piena attività"

"Il cantiere è in piena attività e al massimo della sua efficienza". Così l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone: "In azione sul campo - aggiunge - c'è il numero massimo di lavoratori possibile, nonché un numero maggiore di mezzi in attività rispetto a quanto previsto dallo stesso capitolato d'appalto. La corsia d'emergenza sulla provinciale è stata creata, così come preventivato, e le chiavi consegnate al 118 e alle forze dell'ordine. Il Governo Musumeci - conclude l'assessore - sta vigilando sull'avanzamento dell'opera che consentirà di arrivare al congiungimento della bretella con la Sp 19 entro i tempi ribaditi nel corso dell'ultimo sopralluogo. Nei prossimi giorni saremo nuovamente sul posto per un'ulteriore visita".