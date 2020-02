Siracusa, navigazione e pesca in zona Plemmirio: sanzioni e denunce

Unità di diporto in un'area interdetta alla navigazione in zona Plemmirio. La segnalazione, partita dal Consorzio Plemmirio, è stata ricevuta dalla Guardia Costiera, intervenuta sul posto.

Nello specchio acqueo antistante Capo Murro di Porco è stato intercettato il natante da diporto, al quale è stata notificata una sanzione.

Inoltre, è stato possibile accertare l’ingresso ed il transito di due unità mercantili superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda all’interno della fascia delle due miglia nautiche dal perimetro dell’AMP, in violazione del divieto imposto da un decreto interministeriale. Entrambi i Comandanti delle unità mercantili sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.

Il personale ha elevato 4 verbali di illecito amministrativo per attività di pesca sportiva con attrezzi non consentiti nei confronti di diportisti a bordo delle rispettive unità da diporto, tutti intercettati in attività di pesca sportiva attraverso l’utilizzo di rete da posta, sottoposta successivamente a sequestro amministrativo.