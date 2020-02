Economia al collasso e psicosi Coronavirus: Cafeo "Da Musumeci parole gravissime per la Sicilia"

Bisogna tornare alla vita normale, e azzerare la psicosi da Coronavirus. A dirlo è l’On. Giovanni Cafeo, Segretario della III Commissione Attività Produttive ARS.

Poi Cafeo critica il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, il quale "chiede in tutta leggerezza ai milioni di cittadini del nord Italia di non venire in Sicilia, aggravando in un attimo la situazione già drammatica del settore turistico e non soltanto in tutta la regione" - dice Cafeo

“Il Presidente – continua Cafeo – non fa differenza tra le zone in cui insistono focolai di infezione, per le quali sono necessari e validi tutti i protocolli di sicurezza predisposti, e il resto del settentrione, per il quale l'unica accortezza resta quella dell'ordinaria prudenza e attenzione”.

“Comprendo la necessità di abbassare i toni e ritrovare, in un momento difficile, lo spirito di comunità e di collaborazione – conclude l’On. Cafeo – ma considerati i dati mondiali è bene pensare sin da oggi al momento in cui il contagio, nonché la relativa psicosi, finalmente rientrerà lasciando però le macerie di un'economia che già non partiva certo benissimo”.