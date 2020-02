Floridia, Marco Carianni ufficializza la sua candidatura a sindaco

Marco Carianni ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Floridia in vista delle prossime elezioni amministrative previste per il 24 maggio.

Primo degli eletti al consiglio comunale alle elezioni di giugno 2017 con 575 preferenze, Carianni ha ricoperto il ruolo di assessore allo Sport e Spettacolo nei primi sei mesi di governo dell’ex sindaco Gianni Limoli. A dicembre dello stesso anno le dimissioni dalla giunta e la fuoriuscita dalla maggioranza per divergenze insanabili con l’ex primo cittadino legate alle indennità di carica da percepire

All’appuntamento elettorale di fine maggio, Carianni si presenterà con due liste civiche