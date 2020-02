Floridia, 38enne in manette per atti persecutori verso l'ex compagna

Non aveva accettato la fine della relazione sentimentale nei confronti della ex compagna e, per questo da novembre scorso aveva preso a molestarla e minacciarla, procurandole un grave stato di ansia e paura per la propria incolumità fisica.

Ieri per l'uomo, un 38enne siracusano di origine, ma floridiano di adozione, è scattato l'arresto in esecuzione di ordinanza emessa il 25 febbraio scorso dal Gip del Tribunale di Siracusa. Le indagini sono state svolte dai Carabinieri di Cassibile, diretti dal sostituto procuratore Stefano Priolo.

Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.