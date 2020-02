Siracusa, il programma della Via Crucis al Santuario

Iniziata la Quaresima con il rito del mercoledì delle Ceneri al Santuario della Madonna delle lacrime.

La Via Crucis sarà celebrata in diversi luoghi del Santuario: tutti i Venerdì, alle 15.30 nell’Oratorio della Casa del Pianto; alle 17.30 e alle 19.15 nella Basilica.

Domenica 29 Marzo 2020, alle 18, la Via Crucis sarà celebrata lungo l’itinerario che collega la Casa del Pianto al Santuario Madonna delle Lacrime.

Venerdì 3 Aprile alle 20 sarà celebrata la tradizionale Via Crucis Cittadina all’interno del Parco Archeologico della Neapolis, partendo dal piazzale antistante la Chiesa di San Nicolò ai Cordari per giungere al Teatro Greco.

Venerdì 10 Aprile alle 15 la Via Crucis sarà celebrata lungo i viali del Santuario.