Siracusa, ripulito il sito archeologico di via Iceta

E' stato ripulito il sito archeologico di via Iceta (una traversa di riviera Dionisio il Grande) a Siracusa.

L'intervento ha visto impegnati il Comune, la Tekra e il Libero consorzio.

“La zona – afferma l'assessore all'igiene urbana, Andrea Bucheri – era stata segnalata più volte, anche dai cittadini, perché proprio all'angolo tra le due strade ogni giorno vengono abbandonati sacchetti di spazzatura smaltiti irregolarmente. Ma ciò che abbiamo trovato dentro il recinto del sito archeologico, una volta tagliata l'erba e gli arbusti, va oltre l'immaginazione. Gli operai hanno rimosso persino frigoriferi e televisori, oltre a sacchetti lanciati dall'esterno e forse direttamente dai balconi dei palazzi vicini”.

"Abbiamo iniziato la 'rigenerazione' di tasselli del nostro patrimonio archeologico minore sparso nell’intera città moderna - l'assessore Granata - Presto creeremo le condizioni non solo per la emersione di questo patrimonio ma anche per una sua adeguata manutenzione e valorizzazione".