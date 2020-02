Coronavirus, donna risultata positiva a Catania: quarto caso in Sicilia

Una donna è risultata positiva al coronavirus. La paziente è ricoverata in ospedale a Catania. Lo conferma il governatore della Sicilia, Nello Musumeci. La donna è la quarta persona che ha il virus scoperta in Sicilia. Le altre tre persone sono turisti bergamaschi in vacanza a Palermo.

Dice Musumeci: "La donna proviene dalla Lombardia". Il governatore ha spiegato che alla paziente sono stati fatti due tamponi, entrambi positivi. Si trova nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Garibaldi. "Stiamo aspettando l'esito dello Spallanzani", aggiunge.

“La signora è del tutto asintomatica, guarita da ogni sindrome influenzale e si trova precauzionalmente in isolamento domestico”. Lo dice l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza. Per le linee guida nazionali – aggiunge - nella medesima condizione di isolamento domestico sono stati posti i due suoi familiari conviventi: anch’essi sono privi di qualsiasi sintomatologia. Il caso è sotto l’esame del dipartimento competente dell’Asp e del reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘Garibaldi’ di Catania, che sono impegnati a tracciare la scheda epidemiologica”.

"La Sicilia non è una terra in cui non si può sbarcare e non si può atterrare: però servono controlli perché non è possibile che i due casi registrati di positività al coronavirus riguardano turisti del Nord perché nella nostra isola non c'è un focolaio. Sarebbe meglio che i turisti dal Nord non venissero". Così il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, parlando con i cronisti a palazzo Orleans.

(Ansa)