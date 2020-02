Siracusa, focus su reddito di cittadinanza e immigrati

Un focus sul reddito di cittadinanza e l’importanza che questo strumento può rivestire in un processo di inclusione sociale degli immigrati.

È questo il senso dell’iniziativa che USR Cisl e Anolf Sicilia hanno organizzato a Siracusa.

Insieme alla segretaria regionale Cisl Sicilia, Rosanna Laplaca, e alla presidente dell’Anolf regionale, Valentina Campanella, la segretaria generale della UST, Vera Carasi, e tre tecnici.

Il direttore dell’Inps provinciale, Carmelo Sciuto, ha esposto i dati riferiti alle richieste di reddito di cittadinanza e che ferma gli ultimi sei mesi. Il dato sui cittadini stranieri resta in linea con il trend nazionale. “Più cittadini italiani presenti – ha sottolineato Sciuto -, non più del 6 per cento di stranieri che ha richiesto l’accesso allo strumento di sostegno.”

“È sicuramente necessario avviare questo tipo di discussione – ha sottolineato Vera Carasi - visto che la platea della povertà è oggi, purtroppo, più vasta proprio per i tanti stranieri che si trovano in difficoltà e che si aggiungono alle tante famiglie italiane".

"Il reddito di cittadinanza - ha sottolineato la presidente dell’Anolf regionale, Valentina Campanella - può essere uno strumento importante per l’inclusione sociale di tanti stranieri. Sicuramente un primo passo per renderli cittadini partecipi di un percorso virtuoso nel paese che hanno scelto".