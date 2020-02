Sos Siracusa denuncia: "Si continua a costruire a ridosso della Riserva Ciane Saline"

Si continua a costruire a ridosso della Riserva Ciane Saline. Così Sos Siracusa torna sull'argomento della costruzione delle 6 nuove ville in Contrada Carrozzieri.

L'associazione ambientalistica denuncia la mancata risposta, dopo oltre 45 giorni trascorsi dalla richiesta di accesso agli atti fatta presso gli uffici competenti, sulla “relazione paesaggistica” e sull’avvenuta Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) nei confronti della suddetta oasi da parte della ditta costruttrice.

"Nel frattempo -si legge in una nota di Sos Siracusa - nonostante la zona A di una riserva naturale sia a poche decine di metri di distanza, malgrado il piano paesaggistico abbia previsto dal 2012 un regime vincolistico di inedificabilità assoluta in quell’area, in barba alle saline, ai fenicotteri rosa e alle tante dichiarazioni sul consumo di suolo zero, si continua a costruire".