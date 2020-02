Siracusa, Coronabirus: calo nelle donazione del sangue. Avis "Nessun rischio"

Il Coronavirus frena anche le donazioni di sangue. Il calo è stato registrato dall'Avis comunale di Siracusa che lancia l'emergenza sangue e sottolinea l'assenza di rischi per i donatori.

"Non ci sono rischi per il donatore a recarsi nelle unità associative in quanto le procedure di sanificazione ed i dispositivi di protezione individuali adottati dal personale proteggono i donatori non solo dal coronavirus ma da tutti i virus trasmissibili per via aerea nel corso di tutto l’anno - si legge in una nota a firma dell'Avis - Solo i donatori che hanno soggiornato nelle sedi a rischio, o nei comuni che sono attualmente soggetti a restrizioni (Lombardia e Veneto), devono contattare il servizio trasfusionale perché in questo caso viene applicato il criterio di sospensione temporanea di 28 giorni. Tutti gli altri, invece, possono proseguire con le donazioni senza alcun rischio".