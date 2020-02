Siracusa, mobilità sostenibile: si rischia di perdere i fondi. Ficara incontra l'assessore Fontana

Il Comune di Siracusa rischia di perdere fondi per 1 milione e 600 mila euro, stanziati dal ministero dell'Ambiente, per la realizzazione di due piste ciclabili urbane, l'acquisto di due minibus e altri interventi che puntano alla mobilità sostenibile.

A dirlo è Paolo Ficara, parlamentare del Movimento 5 Stelle, il quale ha già incontrato l'assessore alla Mobilità del comune di Siracusa, Maura Fontana.

"Con spirito costruttivo, abbiamo affrontato insieme la vicenda, ripercorrendone le tappe a ritroso per poi arrivare alla situazione attuale". - ha detto Ficara.

"Qualche mese fa il comune ha inviato al ministero una richiesta di modifica del progetto iniziale, che ha risposto chiedendo di integrare quanto preparato dagli uffici comunali, perché il ministero ha giudicato carenti diversi aspetti, relativi alle informazioni delle opere che si vogliono modificare e, in particolare, ai loro costi. E deve essere meglio compilata la scheda sui benefici ambientali attesi", spiega Paolo Ficara - "Inoltre, entro luglio dovrebbero essere completate le opere, ad oggi obiettivo molto difficile da raggiungere per il comune, a meno che non chieda una proroga dei termini, ben motivata, per non perdere il finanziamento"