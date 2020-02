Siracusa, aggredì 88enne e gli diede fuoco: 23enne condannato a 16 anni di reclusione per omicidio

La Corte d’Assise d’appello di Catania ha condannato Marco Gennaro, 23 anni, a sedici anni di reclusione per l’omicidio di Giuseppe Scarso, l’ottantenne che nella notte tra il 1 e il 2 ottobre del 2016 fu aggredito e dato alle fiamme nella sua abitazione in ronco II in via Servi di Maria a Siracusa. La vittima morì nell’ospedale Cannizzaro a Catania, dopo oltre due mesi di agonia.

I giudici hanno riformato la sentenza del processo di primo grado pronunciata dal gup del Tribunale di Siracusa che in abbreviato aveva condannato il giovane a dieci anni riconoscendo il concorso anomalo invocato dal difensore, l’avvocato Aldo Ganci. Il procuratore generale ha impugnato la sentenza sollecitando il concorso pieno del giovane che aveva partecipato quella notte all’aggressione insieme ad Andrea Tranchina, 22 anni, condannato dai giudici della Corte d’Assise a vent'anni di reclusione.

L'avvocato Ganci ha sostenuto che l’intenzione dei giovani era quella di infastidire l’anziano ma poi era stato Tranchina a prendere la bottiglietta con il liquido infiammabile, gettandolo sull'anziano e a dando fuoco. Ma secondo i giudici di Catania avrebbe preso parte anche lui all’azione. Il legale ha preannunciato ricorso per Cassazione.