Nel Palermitano, 25enne adesca minore via social e la violenta

La polizia di Termini Imerese ha arrestato un venticinquenne di Villabate (Pa) per violenza sessuale aggravata su minore e produzione di materiale pedopornografico.

L'inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Palermo e ha consentito di risalire al giovane che aveva un falso profilo instagram utilizzato per adescare ragazzine e indurle a produrre materiale porno. Una di queste è stata convinta dall'arrestato, che le aveva fatto credere di avere competenze mediche, ad avere un incontro con lui. Il 25enne in quell'occasione ha abusato della vittima.