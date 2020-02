Augusta, tentano di disfarsi della marijuana in casa: arrestati per spaccio due giovani

Continuano le operazioni antidroga dei Carabinieri, nel siracusano, supportate dal Nucleo Cinofili di Nicolosi con il loro cane labrador “Ivan”.

Ad Augusta in due sono finiti in manette per spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 21enne ed un 24enne, nullafacenti e pregiudicati.

I due, durante una perquisizione personale e domiciliare, sono stati trovati in possesso di 32 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana, suddivisa in 48 dosi in kit monouso con all’interno filtro e cartina per confezionare lo spinello.

Il rinvenimento nonostante il tentativo di disfarsi del materiale all'arrivo dei militari. Tutta la sostanza è stata posta sotto sequestro, insieme al materiale idoneo al confezionamento e alla pesatura.

Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.