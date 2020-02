In Sicilia 7 scuole su 10 senza certificato di agibilità: in provincia di Siracusa un solo "caso molto problematico"

Edifici scolastici senza certificazioni di agibilità, di conformità ai vincoli sismici, di antincendio. Ma anche con barriere architettoniche e spazi non sempre sufficienti alle esigenze della didattica. Questo il quadro che emerge da uno studio realizzato dalla Cgil Sicilia su dati Ares e “Scuole in chiaro”.

Su 4.173 edifici scolastici il 70% non ha la certificazione di agibilità e l’80% la certificazione antincendio. Delle 498 scuole in possesso della certificazione antincendio solo il 10% ha il nulla osta provvisorio. Inoltre , il 37% degli edifici ( 1551) non ha la certificazione per gli impianti elettrici. Delle scuole siciliane 3.700 sono in zona sismica 1 e 2 ma, nonostante questo, solo 488 ha la certificazione di conformità ai vincoli sismici laddove solo il 25% è progettato a norma antisismica.

Nella distribuzione per provincia delle scuole individuate come “molto problematiche” il primato negativo spetta a Palermo con 28 casi, 13 a Trapani, 7 a testa a Catania e Ragusa, 6 a Messina, 5 nell’Agrigentino. Quattro casi di Caltanissetta e uno a testa per Enna e Siracusa.

Il prossimo passo della Cgil sarà la distribuzione di un questionario per avere contezza della percezione di studenti, famiglie e personale della scuola sul reale stato degli edifici, per potere avviare un’azione rivendicativa che porti al superamento dei problemi.