Fake news su Coronavirus, la Regione smentisce casi di contagio a Siracusa. Ad avola attivato il centro operativo comunale di Protezione Civile

Ancora fake news su Coronavirus sui social e sui gruppi WhatsApp. Nelle ultime ore si è fatta strada la teoria di due casi accertati di Coronavirus nel siracusano, entrambi casi però sono bufale. Tanto che la presidenza della Regione Siciliana ha redatto una nota per smentire le notizie che stanno circolando in queste ore, in alcune chat.

Vero è che i tamponi sono stati effettuati su più persone non solo sul capoluogo, ma anche in provincia, in particolare nei territori di Avola e Augusta. Ma, è bene sottolinearlo, tutti gli esami hanno dato esito negativo, confermando l'assenza di casi nel siracusano.

Intanto, da ieri ad Avola è stato attivato il centro operativo comunale di Protezione Civile e resterà fino alla fine dell’emergenza Coronavirus. A stabilirlo è stato il sindaco, Luca Cannata. Contemporaneamente è stato nominato un medico epidemiologo dell’Asp con cui oggi si è tenuta una riunione assieme alla Protezione civile. Si tratta di una decisione presa in maniera precauzionale per poter fornire tutte le indicazioni indispensabili ai cittadini.

Con ogni probabilità, anche gli altri sindaci seguiranno la scia di Cannata.