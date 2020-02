Siracusa, raccolta differenziata: via i cassonetti da Arenella, Ognina, Plemmirio e Fanusa

Continua la rimozione dei cassonetti nelle zone balneari. A darne notizia l'assessore all'Igiene Urbana, Andrea Buccheri.

Nelle ultime ore sono stati rimossi i cassonetti all'Arenella e ad Ognina, mentre nei giorni scorsi via i cassonetti da Plemmirio e Fanusa.

“Manca solo Fontane Bianche- dichiara l’assessore Andrea Buccheri- ma entro questa settimana contiamo di intervenire. I residenti possono ritirare i mastelli per la differenziata nella sede della Protezione civile in via Elorina”.

Completato inoltre il diserbo di Ognina che insieme alle altre della zona balneare è stata oggetto di importanti interventi di pulizia e bonifica “A conferma -conclude Buccheri- della grande attenzione verso queste aree”.

Intanto i dati sulla differenziata nel mese di Gennaio si attestano al 34,57%.