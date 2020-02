Siracusa, lotta all'abusivismo e maggiore pulizia nei mercati cittadini

Elevate sanzioni e disposti controlli e sanzione dalla Polizia Municipale anche questo mercoledì alla fiera in piazzale Sgarlata e piazza San Metodio.

"Niente più plastiche, carte, cartoni o residui di ortaggi abbandonati per terra” - dichiara l'assessore all'Ambiente, Andrea Buccheri- che stamani si è recato nei due mercati.

“La linea dura- aggiunge l’Assessore- sta dando i risultati sperati. Non si poteva più andare avanti confidando solo nel buon senso degli operatori. Multe e sanzioni hanno avuto l’effetto di far desistere gli ambulanti da comportamenti di superficialità e menefreghismo. Adesso concentreremo la nostra attenzione sul mercatino domenicale di piazza Santa Lucia che vive problemi simili a quelli che abbiamo dovuto affrontare e superare in piazzale Sgarlata”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore alle Attività produttive, Cosimo Burti. “L’azione di riorganizzazione del corretto conferimento dei rifiuti su piazza Sgarlata- dichiara Burti- fa parte di un programma più complesso di riorganizzazione generale del funzionamento di tutti i mercati cittadini"