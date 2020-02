Siracusa, Coronavirus: chiuse le Catacombe di San Giovanni

Chiuse a partire da oggi le Catacombe di San Giovanni a Siracusa, così come resteranno chiuse le catacombe in tutto il resto d'Italia, come forma preventiva della diffusione del Coronavirus. A predisporre la chiusura provvisoria la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. Una decisione arrivata a causa della "particolare conformazione e natura delle catacombe, con concentrazione elevata di umidità, limitata aerazione e spazi ristretti".