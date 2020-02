Avola, lo fanno cadere dalla bici e lo minacciano di morte con un coltello: denunciati padre e figlio

Avrebbe fatto cadere dalla bici un uomo, per poi minacciarlo con un coltello di morte.

Il fatto è accaduto ieri in Contrada Zuccara. Sul posto la Polizia di Stato di Avola ha denunciato due avolesi, rispettivamente di 56 e di 21 anni, per i reati di minaccia aggravata tentate lesioni, danneggiamento e porto di armi da taglio.

Secondo quanto ricostruito, la vittima avrebbe tentato di fuggire in un terreno limitrofo quando poi incontrava l’altro denunciato, figlio del primo aggressore, che lo inseguiva con una accetta. Il motivo dell'aggressione è ancora al vaglio degli inquirenti